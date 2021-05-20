Семь человек обезглавили во время бунта в тюрьме в Гватемале

По меньшей мере семь заключенных были обезглавлены во время бунта в тюрьме на западе Гватемалы, сообщает Periodico со ссылкой на данные полиции.

Мятеж произошел в тюрьме в муниципалитете Кантель. Как сообщает издание, в переполненной тюрьме содержатся 2252 заключенных, что более чем в два раза превышает ее максимальную вместимость.

По данным газеты Prensa Libre, бунт начался через несколько минут после окончания времени посещения, его причиной стало противостояние преступных группировок.

Ранее бунт произошел в бразильской тюрьме Пуракекуара, тогда заключенные взяли в заложники семерых охранников.