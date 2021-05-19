Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно за склонение к беспорядкам

Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в размере 700 тыс. руб. политологу и лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно приговору, политолог публиковал видеозаписи на платформе YouTube, в которых озвучивал ложную информацию о виновности органов власти России в распространении коронавирусной инфекции и неэффективности их мер по обеспечению безопасности российских граждан.

По мнению суда, таким образом Платошкин разжигал протестные настроения, а также склонял граждан к массовым беспорядкам, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».

Отмечается, что подсудимый заявил в суде о том, что не публиковал данные видеоролики, так как он «не знает, как это делается», не является владельцем канала и не считает себя лидером движения «За новый социализм».

Кроме того, Платошкин подтвердил, что на видео действительно он, однако своими высказываниями лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.

В суде сочли смягчающими обстоятельствами его хронические заболевания, родителей пенсионного возраста, положительные характеристики с места работы и жительства и отсутствие судимости.

Ранее, в июне прошлого года, в следственном комитете России было возбуждено уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. После этого Басманный суд отправил политика под домашний арест.