ЕС ослабит правила въезда для туристов, вакцинировавшихся от COVID-19

Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе договорились об обновлении правил для поездок в ЕС из третьих стран. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает «Интерфакс».

«Совет рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение (в ЕС) вакцинами», — рассказал Виганд.

Во время брифинга он сообщил про планы Совета ЕС расширить список третьих стран, где сейчас благополучная эпидемиологическая ситуация. В перечне будут страны, из которых разрешат поездки по новым согласованным критериям.

«В то же время, чтобы ограничить риск от вариантов коронавируса, завозимых в ЕС, совет принял решение о новом «механизме срочного торможения», который позволит государствам-членам действовать быстро и скоординированно», — уточнил Виганд.

Он обратил внимание, что Еврокомиссия, предложившая новые правила, ожидает, что получится вернуться к поездкам в ЕС извне Евросоюза при полной эпидемиологической безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о скором выпуске четвертой вакцины от коронавируса.