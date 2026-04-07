Такер Карлсон выступил с заявлением из-за военной операции против Ирана

Военная операция США и Израиля против Ирана грозит миру «великой депрессией» и голодом. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в новом выпуске своего шоу, опубликованном в социальной сети Х.

«Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникерство или истерия, это математика. 30% мировых удобрений, 20% энергетики. Да, это великая депрессия», — сказал журналист.

По его словам, с нехваткой удобрений из-за закрытия Ормузского пролива столкнется не только Африка, но и Соединенные Штаты.

«Это все равно произойдет», — предупредил Карлсон.

24 марта глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация в Ормузском проливе может вызвать сельскохозяйственный кризис.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Из-за конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».