В Казахстане заявили, что Украина перешла «красные линии» атакой на КТК

Украина перешла «красные линии», атаковав объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Об этом в интервью RT заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

По его словам, ущерб и недополученная выручка Астаны с момента ноябрьской атаки на инфраструктуру КТК превысили $2 млрд (более 160 млрд рублей).

Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 апреля атаковали с помощью беспилотников объекты КТК на перевалочном комплексе в Новороссийске. В ведомстве заявили, что атака на КТК была произведена для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям. При налете применялись ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, обеспечивая транспортировку нефти с казахстанских месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Ранее в Кремле рассказали о защите объектов инфраструктуры от атак дронов ВСУ.