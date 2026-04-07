«Вашингтон» опубликовал ролик в честь исторического рекорда Овечкина

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Вашингтон» опубликовал видео в честь установленного год назад рекорда Овечкина
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отдал дань уважения капитану Александру Овечкину, опубликовав видеоролик, посвященный его историческому достижению — рекорду по голам, забитым в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Видео размещено в социальной сети X.

«Год назад погоня завершилась», — говорится в подписи к видео, опубликованному клубом.

Ролик демонстрирует подготовку Овечкина к матчу с «Айлендерс», сам момент заброшенной шайбы и его радостные эмоции в раздевалке после игры.

6 апреля 2025 года Овечкин, отправив в ворота соперника свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и возглавил список лучших снайперов НХЛ за всю историю. Юбилейный гол был забит во втором периоде выездного матча против команды «Нью-Йорк Айлендерс». На сегодняшний день в активе 40-летнего российского форварда 928 голов, забитых в 1569 играх регулярных чемпионатов.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и в 2018 году вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее в США создали скульптуру Овечкина из зефира.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!