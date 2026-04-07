«Вашингтон» опубликовал ролик в честь исторического рекорда Овечкина

«Вашингтон» опубликовал видео в честь установленного год назад рекорда Овечкина

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отдал дань уважения капитану Александру Овечкину, опубликовав видеоролик, посвященный его историческому достижению — рекорду по голам, забитым в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Видео размещено в социальной сети X.

«Год назад погоня завершилась», — говорится в подписи к видео, опубликованному клубом.

Ролик демонстрирует подготовку Овечкина к матчу с «Айлендерс», сам момент заброшенной шайбы и его радостные эмоции в раздевалке после игры.

6 апреля 2025 года Овечкин, отправив в ворота соперника свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и возглавил список лучших снайперов НХЛ за всю историю. Юбилейный гол был забит во втором периоде выездного матча против команды «Нью-Йорк Айлендерс». На сегодняшний день в активе 40-летнего российского форварда 928 голов, забитых в 1569 играх регулярных чемпионатов.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и в 2018 году вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

