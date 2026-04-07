Осужденный в США россиянин надеется избежать экстрадиции на Украину

Осужденный в США россиянин обратился в МИД РФ, чтобы его не выдали Украине

Российский гражданин Илья Ангелов, отбывающий двухлетний срок в США за хакерскую деятельность, направил обращение в МИД России с просьбой об обмене и возвращении на родину. Об этом пишет RT.

Ангелов опасается, что после отбытия наказания его могут экстрадировать на Украину, где ему грозит до 15 лет лишения свободы за участие в обороне Славянска.

Россиянин был задержан в Лондоне в 2023 году в результате операции американских спецслужб, которые обманным путем выманили его из Объединенных Арабских Эмиратов, где он проживал. Информация о деле Ангелова долгое время оставалась засекреченной, что лишало его близких возможности узнать о его местонахождении. В марте 2026 года он был признан виновным в кибератаках на американские компании, причинивших, по утверждениям обвинения, ущерб в размере $14 млн, и приговорен к двум годам лишения свободы.

В настоящий момент Киев добивается выдачи россиянина, включив его в базу данных «Миротворец» как лицо, «причастное к деятельности, направленной против Украины». Ему вменяют участие в террористической организации, финансирование терроризма и незаконное пересечение границы Украины, обвиняя в оказании помощи ДНР, что подтверждается наличием у него награды за оборону Славянска.

Супруга Ильи Ангелова обратилась в российское посольство с просьбой о содействии в обмене мужа, чтобы предотвратить его экстрадицию на Украину.

Ранее Варшавский суд постановил экстрадировать на Украину российского историка Бутягина.