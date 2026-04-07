Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Осужденный в США россиянин надеется избежать экстрадиции на Украину

Stephen Hird/Reuters

Российский гражданин Илья Ангелов, отбывающий двухлетний срок в США за хакерскую деятельность, направил обращение в МИД России с просьбой об обмене и возвращении на родину. Об этом пишет RT.

Ангелов опасается, что после отбытия наказания его могут экстрадировать на Украину, где ему грозит до 15 лет лишения свободы за участие в обороне Славянска.

Россиянин был задержан в Лондоне в 2023 году в результате операции американских спецслужб, которые обманным путем выманили его из Объединенных Арабских Эмиратов, где он проживал. Информация о деле Ангелова долгое время оставалась засекреченной, что лишало его близких возможности узнать о его местонахождении. В марте 2026 года он был признан виновным в кибератаках на американские компании, причинивших, по утверждениям обвинения, ущерб в размере $14 млн, и приговорен к двум годам лишения свободы.

В настоящий момент Киев добивается выдачи россиянина, включив его в базу данных «Миротворец» как лицо, «причастное к деятельности, направленной против Украины». Ему вменяют участие в террористической организации, финансирование терроризма и незаконное пересечение границы Украины, обвиняя в оказании помощи ДНР, что подтверждается наличием у него награды за оборону Славянска.

Супруга Ильи Ангелова обратилась в российское посольство с просьбой о содействии в обмене мужа, чтобы предотвратить его экстрадицию на Украину.

Ранее Варшавский суд постановил экстрадировать на Украину российского историка Бутягина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!