Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам напомнили о праве на компенсацию за испорченную реагентами обувь

Эксперт Пачулия: коммунальщики несут ответственность за неубранные реагенты
Алексей Куденко/РИА Новости

Коммунальные службы несут ответственность за неубранные после зимы реагенты, а также испорченную из-за них обувь. Об этом заявил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия в интервью ТАСС.

«Обслуживающие организации и коммунальные службы несут ответственность за ущерб, причиненный реагентами, поскольку уборка является их прямой обязанностью», — подчеркнул Пачулия.

В Москве приняты постановления, согласно которым лица, ответственные за вред, причиненный зеленым насаждениям, обязаны возместить полную стоимость их восстановления. Это включает расходы на посадочный материал, работы по посадке, а также уход и содержание растения до момента его полного роста, разъяснил эксперт.

«Ответственность за случаи, когда реагентом разъедает обувь или голую кожу на ногах, есть», — отметил Пачулия, добавив, что обычно это является гражданско-правовой ответственностью.

По его словам, в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ, ущерб, нанесенный личности или имуществу гражданина или юридического лица, подлежит полному возмещению лицом, его причинившим.

Ранее в Госдуме объяснили, почему нельзя отказаться от реагентов в больших городах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
