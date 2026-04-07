Россиянам напомнили о праве на компенсацию за испорченную реагентами обувь

Коммунальные службы несут ответственность за неубранные после зимы реагенты, а также испорченную из-за них обувь. Об этом заявил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия в интервью ТАСС.

«Обслуживающие организации и коммунальные службы несут ответственность за ущерб, причиненный реагентами, поскольку уборка является их прямой обязанностью», — подчеркнул Пачулия.

В Москве приняты постановления, согласно которым лица, ответственные за вред, причиненный зеленым насаждениям, обязаны возместить полную стоимость их восстановления. Это включает расходы на посадочный материал, работы по посадке, а также уход и содержание растения до момента его полного роста, разъяснил эксперт.

«Ответственность за случаи, когда реагентом разъедает обувь или голую кожу на ногах, есть», — отметил Пачулия, добавив, что обычно это является гражданско-правовой ответственностью.

По его словам, в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ, ущерб, нанесенный личности или имуществу гражданина или юридического лица, подлежит полному возмещению лицом, его причинившим.

