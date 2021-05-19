Полицейский подозревается в удержании людей в самодельной клетке на Чукотке

Участкового уполномоченного полиции на Чукотке подозревают в том, что он помещал трех задержанных в небольшой самодельной металлической клетке. Незаконные действия совершались на территории отдела полиции, уточняется на сайте СК РФ по региону.

В результате было заведено дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий».

«По версии следствия, 9 сентября прошлого года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МВД России «Провиденское», явно превышая свои должностные полномочия, <…> незаконно поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку, в отношении которой также незаконно применил насилие», — заявили в пресс-службе Следственного комитета по Чукотскому автономному округу.

Позднее установлено, что в прошлом году в клетку также незаконно помещались 34-летняя женщина и 21-летний молодой человек. В СК обратили внимание, что во всех случаях были нарушены конституционные права людей.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступлений, совершенных в полиции.