МВД сообщило, что в Новокузнецке школьники пострадали при распылении перцового баллончика

В школе №26 города Новокузнецка Кемеровской области, где 11 детей обратились за помощью врачей, могли распылить перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону на официальном сайте.

«В образовательном учреждении была проведена эвакуация учеников и персонала, 11 несовершеннолетних для обследования доставлены в одно из медучреждений города», — заявили в ведомстве.

Незадолго до эвакуации из учреждения педагоги и учащиеся почувствовали першение в горле.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Помимо того, начал расследование Следственный комитет России по Кемеровской области

В настоящий момент неизвестно, кто принес в школу перцовой баллончик.

Ранее появилась информация, что после инцидента в школе на место прибыли бригады центра медицины катастроф и скорой помощи.