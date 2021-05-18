В работе трубопровода Colonial Pipeline снова возникли сбои

Проблемы в работе американской трубопроводной компании Colonial Pipeline вновь наблюдаются во вторник. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, система, позволяющая клиентам контролировать партии топлива, недоступна с утра вторника. В последующем уведомлении для грузоотправителей компания сообщила, что «в настоящее время она испытывает проблемы с сетью, влияющие на способность клиентов вводить и обновлять заявки», и что она работает над восстановлением обслуживания.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина в США стала рекордно высокой после инцидента на Colonial Pipeline. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость бензина на национальном уровне остается наиболее высокой за последние шесть лет и составляет 3,04 доллара.

Работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline 8 мая была приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.