В сточных водах Южной Кореи обнаружили огромное количество «Виагры»

Исследователи обнаружили неожиданно высокий уровень концентрации элементов лекарств от эректильной дисфункции в сточных водах Сеула, следует из отчета, опубликованного в научном журнале Scientific Reports.

Группе южнокорейских ученых удалось установить, что «Виагру» использовали преимущественно в выходные дни. Причем в районах Сеула, где кипит ночная жизнь, использование этих лекарств выше на 31%, чем в других частях города. Количество найденного препарата в сточных водах Сеула оказалось в 3-4 раза выше, чем в тех же сточных водах Брюсселя или Копенгагена.

Лекарств от эректильной дисфункции оказалось настолько много, что очистительные станции не смогли их отфильтровать. Система канализационной очистки Сеула попросту не справилась с количеством «Виагры».

Ученые не уточнили, в течение какого периода проводилось исследование. Однако результат был опубликован в мае текущего года.

Ранее стало известно о результатах другого исследования, проведенного шведскими учеными из Каролинского института, согласно которому «Виагра» может продлевать жизнь мужчинам с ишемической болезнью сердца.