Жителей Филиппин лишили возможности самим выбирать вакцину от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил жителям страны самим выбирать вакцину от коронавируса, которой они хотели бы привиться. Об этом сообщил правительственный телеканал PTV.

«Все доступные вакцины эффективны... Никакой дискриминации не будет. Вы не можете выбирать, какую вакцину использовать, [поскольку] все они одинаковые», — заявил филиппинский лидер.

По его словам, большинство состоятельных жителей страны ждут вакцины производства США, например, от компаний Pfizer и Moderna. Президент отметил, что не хотел бы дискриминации по данному поводу. Он подчеркнул, что правительство не намерено кого-либо выделять из-за социального статуса и ставит всех людей на один уровень в данном вопросе.

На Филиппинах одобрили экстренное использование вакцины компании Moderna и российского «Спутника V», а также препаратов фирмы Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech и Janssen (американская корпорация Johnson & Johnson).

1 мая Филиппины получили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».