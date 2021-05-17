В Вологде возбудили дело из-за массового отравления курсантов

Несколько курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН попали в больницы с признаками отравления. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отмечается, что в настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Следователи проводят обыски и изымают документацию, связанную с вопросами организации питания курсантов и поставками пищевых продуктов.

Информации о числе пострадавших курсантов не приводится.

На прошлой неделе сообщалось, что свыше 10 студентов строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре были госпитализированы с пищевым отравлением.