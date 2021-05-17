В России выявили 9 328 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Днем ранее было зафиксировано 8 554 случая инфекции.

За прошедший день выздоровел 7 181 человек, скончались 340.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (3 573), Санкт-Петербурге (763), Московской области (701), Ростовской области (202) и Нижегородской области (136). Из числа зараженных 16,7% не имели клинических проявлений болезни.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 949 573 жителей России, вылечились 4 563 254 человек, умерли 116 211.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент ситуация с коронавирусной инфекцией в городах с высокой плотностью населения напряженная.