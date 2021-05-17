В Польше мужчину заподозрили в шпионаже в пользу России

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польский гражданин был задержан по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Агентство внутренней безопасности задержало польского гражданина, сотрудничавшего со спецслужбами России. Задержанный признался в совершенных им деяниях», — подчеркнул Жарин.

В генеральной прокуратуре страны уточнили, что «по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции генеральной прокуратуры сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Марчина К., которому предъявлены обвинения».

Отмечается, что прокуроры предъявили задержанному обвинение в «деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша».

На данный момент обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По требованию прокурора он арестован на три месяца.

Ранее в Дании был арестован россиянин по обвинению в шпионаже. Прокуратура королевства считает, что гражданин России передавал Москве информацию о технологиях, используемых в сфере энергетики. Российское посольство в Дании выразило надежду на оправдательный приговор. Однако 10 мая 2021 года окружной суд в городе Ольборг единогласно признал 36-летнего россиянина виновным в шпионаже и передаче информации российской разведке.