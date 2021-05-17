Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент ситуация с коронавирусной инфекцией в городах с высокой плотностью населения напряженная. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом по стране ситуация остается стабильной», — добавил он.

Кроме того, министр подчеркнул, что вне зависимости от того, наступит или нет третья волна COVID-19, необходимо беречь здоровье. А также пациентам, имеющим хронические заболевания, планирующим операции или поездку на санаторно-курортное лечение, необходимо пройти вакцинацию.

Ранее в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге зарегистрировали рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Мурашко призвал российских граждан вакцинироваться от коронавируса.

На 17 мая 2021 в России было зафиксировано 4 940 245 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.