Арестован еще один участник банды Басаева

Суд арестовал еще одного участника банды Шамиля Басаева, причастной к нападению на Дагестан в 1999 году, сообщает Следственный комитет (СК) России.

Речь идет о жителе Ставропольского края Багаудине Куванаеве, который, по данным следствия, добровольно вступил в состав банды в июле 1999 года. Мужчина подозревается по статьям уголовного кодекса России о вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным СК, более 80 участников нападения на Дагестан уже осуждены, они приговорены к срокам от 3 до 19 лет лишения свободы. Еще 28 человек находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что один из членов банды Басаева-Хаттаба приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Установлено, что он принимал участие в серии особо тяжких преступлений, среди которых – вторжение боевиков в Дагестан в 1999 году.

В августе-сентябре 1999 года базировавшиеся на территории Чечни боевики под командованием Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба напали на Дагестан. В результате произошедшего погибли более 280 человек, еще свыше 800 получили ранения.