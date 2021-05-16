Москвичей предупредили о грозе и граде

Спасатели сообщают о непогоде в Москве до конца суток. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 мая, местами в городе Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в публикации.

Автомобилистам советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также напоминают, что видимость при грозе ухудшается. Также не стоит парковать автомобили под деревьями и совершать внезапные маневры на дороге.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.

Накануне спасатели также предупреждали москвичей о ливнях с градом и шквалистом ветре.