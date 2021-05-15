Подозреваемого в убийстве 12-летней нижегородской школьницы арестовали

Суд избрал в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве школьницы в Нижегородской области, меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетней», фигурантом дела стал 49-летний мужчина.

«В ходе допроса в качестве подозреваемого он дал следователям СК признательные показания, подробно сообщив об обстоятельствах совершенного им убийства.

Как сообщалось ранее, 13 мая подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый, передвигаясь на велосипеде, встретил малолетнюю девочку. Позднее мужчина напал на несовершеннолетнюю и убил ее. С места преступления злоумышленник скрылся.

В ходе проверки выяснилось, что нападавший уже был судим за сексуальные преступления.

13 мая в поселке Большое Козино домой не вернулась 12-летняя школьница. Согласно информации СК, вечером того же дня тело девочки было найдено в лесополосе поселка.