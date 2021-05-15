В аварии под Смоленском пострадали 13 белорусских граждан

В ДТП с участием большегруза и микроавтобуса в Смоленской области травмы получили 13 граждан Белоруссии. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Уточняется, что дипломаты страны сейчас занимаются ситуацией в связи с аварией на 298 км магистрали М1 «Беларусь».

«Сегодня около 6.30 утра в Сафоновском районе Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и микроавтобуса, в котором находилось 20 человек», — уточнил Глаз.

По его словам, в результате дорожного инцидента никто не погиб. Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент состояние 10 пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелой степени, а один человек в крайне тяжелой.

«Консульская служба посольства Белоруссии в России активно занимается ситуацией, конструктивно взаимодействует с российской стороной, которая оказывает содействие по данной теме», — пояснил Глаз

На сайте посольства Белоруссии в России указано, что всех пострадавших отвезли в Сафоновскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что в Сафоновском районе столкнулись большегрузный автомобиль Volvo и микроавтобус Volkswagen. За рулем Volvo находился водитель 1988 года рождения.