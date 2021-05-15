Почти 50% жалоб родителей на горячую линию по питанию школьников связаны с остывшей едой

В половине (49%) жалоб на горячую линию по вопросам бесплатного питания школьников младших классов Общероссийского народного фронта родители упоминают, что еда подается холодной. Об этом «Газете.Ru» сообщили в местном Бюро расследований.

«Одной из основных проблем родители называют «холодное питание». Так, в 49% жалоб на некачественное питание содержится ссылка на то, что еда подается холодной. 91% жалоб на плохую организацию питания также содержат указание на то, что еда подается холодной», — рассказали в Бюро.

Значительная часть жалоб также связана с составом меню. Оно, по мнению родителей формируется с однообразным набором продуктов.

«В части случаев родители указывают на наличие повышенного содержания сахара», — добавили в ОНФ.

Остальные категории жалоб относятся к региональным проблемам, но с учетом сложности нормативной базы могут относится ко всем регионам, хоть и не представляют такой остроты.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».