Валуев обратился к Колокольцеву из-за незаконной продажи ландышей на Тверской

Депутат Госдумы Николай Валуев попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева принять меры по пресечению незаконной продажи цветов на дорогах после того, как стал свидетелем торговли ландышами на Тверском бульваре в Москве. Фотографию с текстом заявления и видеозапись продажи цветов он опубликовал в своем Instagram.

На записи видно, как молодой человек предлагает букеты ландышей водителям автомобилей, стоящим в пробке.

«Несмотря на то, что цветок не внесен в Красную книгу, он находится под защитой инспекции живой природы», — пояснил Валуев в комментарии в посту.

Он также отметил, что торговец цветами нарушает правила дорожного движения.

Кроме того, в заявлении Валуев обратил внимание, что незаконная продажа цветов распространена не только в столице, но и в других городах России.

Депутат отметил, что уничтожение находящихся под угрозой полного исчезновения животных или растений является правонарушением. В заявлении он упомянул ст. 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», по которой предусмотрен штраф и конфискация орудий добычи растений.