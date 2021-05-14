Ученые признали возможность утечки коронавируса из лаборатории

Группа ученых из США и Канады назвали возможной утечку коронавируса из лаборатории. Об этом сказано в открытом письме, опубликованном журналом Science.

Ученые пришли к выводу, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2, по которым она могла возникнуть как в результате зооноза (группы инфекционных и паразитарных заболеваний, вызванных патогеном, перешедшим от определенного вида животного к человеку), так и при утечке вируса из лаборатории.

Однако, по оценке авторов письма, версия передачи вируса человеку через животное-посредника наиболее вероятна.

«Как ученые, обладающие соответствующим опытом, мы согласны с генеральным директором ВОЗ, США и 13 другими странами, а также с Европейским союзом, что необходимо и возможно добиться большей ясности в отношении происхождения этой пандемии», — заявили авторы текста.

Они призвали провести прозрачное, объективное расследование при участии независимых экспертов, чтобы «свести к минимуму последствия конфликта интересов».

30 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала итоги первой поездки экспертов в китайский Ухань, откуда, предположительно, начал свое распространение коронавирус нового типа. На данном этапе исследований достоверно определить источник вируса и период его возникновения не удалось, отчитались в организации. Тем не менее, согласно основной версии ученых, мутировать в опасную для человека форму коронавирус мог в организме одного из животных, контактировавших с летучими мышами.