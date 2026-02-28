В российском городе произошли взрывы

SHOT: в Туле произошли взрывы на фоне работы ПВО

Несколько взрывов произошло в пригороде Тулы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Местные жители рассказали каналу, что громкие звуки были слышны в пригороде Тулы, а также в районе городов Узловая и Новомосковск. Очевидцы видели яркие вспышки и дым после уничтожения дронов в небе. Официальных данных о возможных пострадавших нет.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в 05:41 в своем Telegram-канале, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Тем временем в результате падения обломков украинских беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края.

