Сообщение о бомбе в казанской школе оказалось ложным

Сообщение о заложенной бомбе в казанской гимназии №27 оказалось ложным. Об этом пишет «Реальное время», ссылаясь на мэрию города.

«Кинологи с собаками обследовали здание и не нашли взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казани эвакуировали гимназию №27 из-за сообщения о заложенной в ней бомбе.

Всего из здания учебного заведения вывели 80 детей и 15 взрослых.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.

Также 12 мая сообщалось, что СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю завел уголовное дело в отношении 25-летнего крымчанина, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ранее местный житель написал пост в соцсети, что в одной из региональных школ якобы готовят нападение.