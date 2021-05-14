Россия предложила вакцину от коронавируса партнерам по линии ООН и G20

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предложила вакцину от коронавируса партнерам по линии ООН, G20, БРИКС и ШОС, передает «Интерфакс».

«Россия первая в мире разработала и зарегистрировала вакцину против коронавируса, мы ее предложили всем партнерам по линии ООН, группе «двадцатки», БРИКС и ШОС, и предложили наладить конструктивное взаимодействие, обеспечить массовую вакцинацию населения », — сказал он на встрече с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Глава российского правительства добавил, что наряду с защитой жизни и здоровья людей, ООН должна объединять усилия международного сообщества в преодолении последствий пандемии в различных сферах.

Гутерриш в свою очередь поблагодарил Мишустина за усилия России в борьбе с коронавирусом.

«Мы это очень ценим. Это очень важно, как и важна работа по производству вакцин. Мы видим, как российское правительство делает все возможное для победы над коронавирусом», — отметил он.

Ранее генсек ООН заявил о ключевой роли «Спутника V» в решении мировой проблемы вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».