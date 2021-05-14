Мошенники начали использовать новую схему кражи данных россиян

Мошенники начали использовать новую схему получения данных россиян с целью кражи их денег, теперь они привлекают внимание своих жертв через фишинговые сайты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании Bi.Zone.

Так, злоумышленники создали собственные фишинговые сайты, на которых предлагают пользователям поучаствовать в инвестиционных проектах известных российских и зарубежных компаний, в том числе американской Tesla и проектах миллиардера Илона Маска.

Отмечается, что в основном эти мошеннические сайты — страницы (чаще всего одна) с ярким заголовком, ссылкой на видео на YouTube, описанием якобы преимуществ проекта, а также формой сбора личных данных. После ввода персональной информации потенциальной жертвой появляется окно с обещанием перезвонить, однако в дальнейшем ничего не происходит.

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — отметили в компании.

Согласно информации Bi.Zone, за год было зафиксировано более 600 таких мошеннических сайтов.

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