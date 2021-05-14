В Хабаровском крае госпитализировали более 10 студентов с отравлением

Свыше 10 студентов строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре были госпитализированы с пищевым отравлением, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

«Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отравлением студентов краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж». По предварительной информации, в инфекционные отделения больниц г. Амурска и п. Солнечный госпитализировано более десяти человек», — указано в пресс-релизе.

Сотрудники прокуратуры проверят исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в колледже, а также проверят обстоятельства и причины массового отравления.

Ранее прокуратура запросила для «московского отравителя» 17 лет колонии. Летом 2019 года в центре Москвы была совершена серия отравлений молодых людей транквилизаторами с последующим ограблением.