В столице спасли лису и ее детенышей

Пятерых лисят и лисицу нашли на территории детского сада на юге города. Итогами спасательной операции поделились в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

«Накануне на территории детского сада на юге столицы обнаружили лису, бегающую в поисках потомства. Пятеро лисят прятались под верандой дошкольного учреждения», — уточнили в ведомстве.

В поисках потомства хищницы участвовали пожарные. Благодаря сачку спасатели поймали сначала мать, а потом начали извлекать детенышей из-под веранды.

Для того чтобы лисята не пострадали, вскрывался пол при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Затем поднимался настил веранды.

В скором времени животных передали специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Рыжие гости часто селятся на территории социальных учреждений или частных домов. Обычно в подвалах или под верандами», — обратили внимание в пресс-службе.

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