Хинштейн сообщил о завершении работы над законопроектом о «правилах игры» для IT-гигантов в РФ

На площадке профильного комитета Госдумы завершается работа над законопроектом о «приземлении», который установит «правила игры» для деятельности крупных интернет-компаний в России, сообщил комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«К сожалению, многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства.

В первую очередь это касается распространения наиболее общественно опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма.

При этом предъявить нарушителям претензии практически невозможно. IT-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае создают «дочки», которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов.

Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. чел. открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность — в т.ч. в государственных и судебных инстанциях.

Для того чтобы это требование не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в т.ч. по ограничению доступа).

Отказ от «приземления» может повлечь за собой: информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства; запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом; запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Важно, что все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства.

Мы не изобретаем велосипеда. Сегодня в ряде стран уже введены жесткие меры по «приземлению» международных компаний на своих территориях. Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета. Рассчитываем внести законопроект в Госдуму уже в самое ближайшее время», — отметил Хинштейн.