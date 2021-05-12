Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на потенцию

Коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции, сообщает научное издание The World Journal of Men's Health, где были опубликованы результаты исследований американских ученых.

Отмечается, что причиной этого становится одно из последствий вируса — эндотелиальная дисфункция. Это состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые этими сосудами, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.

В ходе исследования ученые собрали образцы ткани полового члена у двух мужчин, переболевших коронавирусом: один из них был госпитализирован, а у другого были только легкие симптомы. Также для сравнения были взяты образцы тканей у двоих здоровых мужчин. Выяснилось, что у инфицированных пациентов, в отличие от здоровых, были все признаки нарушения эндотелия.

Ранее сообщалось, что коронавирус может привести к различным неврологическим нарушениям. Как установила другая группа исследователей, SARS-CoV-2 способен проникать и в спинной мозг, вызывая аутоиммунное поражение, приводящее к параличу.