Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани отправят на лечение в Москву

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила о том, что врачи решили отправить в Москву на лечение пятерых детей и трех взрослых, которые пострадали при стрельбе в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Консилиум продолжается. Принято решение пока на данный момент о том, что трое взрослых и пять детей планируются к отправке. Три взрослых и пятеро детей», — подчеркнула она.

Кроме того, Фазлеева отметила, что на данный момент речь идет о промежуточных итогах консилиума, сам он пока продолжается.

Ранее в Казани начались похороны детей, которые погибли в результате произошедшей накануне стрельбы в одной из местных школ.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.