В России выявили еще 8 217 случаев коронавируса

В России выявили 8 217 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 8 614 человек, скончались 355.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 718), Петербурге (734), Московской области (642), Ростовской области (201) и Воронежской области (131). Из числа зараженных 14,2% не имели клинических проявлений болезни.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 905 059 жителей России, вылечились 4 518 529 человек, умерли 114 331.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил об улучшении положения России в борьбе против коронавируса и начале создания «санитарного щита» против новых угроз эпидемии и пандемии.