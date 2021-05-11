В СК опровергли данные о заложенном в школе в Казани взрывном устройстве

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Следственный комитет России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в гимназии в Казани, где молодой человек учинил стрельбу, было заложено взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя СК Светлану Петренко.

Она рассказала, что распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в учебном заведении взрывном устройстве «не соответствует действительности».

«На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие», — отметила Петренко.

По ее словам, правоохранители не обнаружили никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что напавший на школу в Казани заложил и подорвал в ней самодельное взрывное устройство.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.