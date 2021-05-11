В Екатеринбурге семь человек пострадали из-за ДТП

В Екатеринбурге автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар с пешеходами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской ГИБДД.

«На улице Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, один автомобиль выехал на красный свет светофора.

«От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек, еще пять получили повреждения. Всего в микроавтобусе находилось восемь человек. По информации властей, авария случилась 11 мая на автодороге Екатеринбург- Шадринск-Курган.

Позже в управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД по Курганской области заявили, что причиной ДТП с микроавтобусом стал выезд кроссовера Audi Q7 на встречную полосу.