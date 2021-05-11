Путин наградил главу Крыма Аксенова орденом Александра Невского

Глава Республики Крым Сергей Аксенов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича», — сказано в настоящем указе.

Ранее в апреле Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. До этого глава государства распорядился вручить российским дипломатам госнаграды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

В марте сообщалось, что Путин также наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом.