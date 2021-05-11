Путин наградил главу Крыма Аксенова орденом Александра Невского

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
РИА «Новости»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Данный документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича», — сказано в настоящем указе.

Ранее в апреле Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. До этого глава государства распорядился вручить российским дипломатам госнаграды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

В марте сообщалось, что Путин также наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом.