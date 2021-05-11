На Украине рассказали подробности обвинения Медведчука в госизмене

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по версии следствия депутат Верховной Рады Виктор Медведчук вел подрывную деятельность против Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством РФ, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере», — заявила Венедиктова.

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко назвал репрессиями обвинения Медведчука и Козака в госизмене.

В свою очередь, глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ соратнику по партии депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», — заявил Баканов.

Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт.

До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушение на хищении национальных ресурсов в Крыму.