В Казани после стрельбы в школе сняли режим контртеррористической операции

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Введенный после стрельбы в казанской школе режим контртеррористической операции (КТО) был отменен. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Татарстану.

В ведомстве уточнили, правовой режим КТО действовал в пределах территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи — Мамадышский тракт — Магистральная — Хайдара Бигичева. «В пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен», — указано сообщении.

Режим КТО был объявлен после стрельбы в казанской школе, которую устроил бывший ученик. Занятия второй смены во вторник, 11 мая, отменили во всех городских школах.

11 мая, примерно в 09.30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Впоследствии стало известно, что в Татарстане проверят всех владельцев оружия после после трагедии в казанской школе.