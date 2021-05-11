Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура после стрельбы в казанской школе

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Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе №175 Казани. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура», — объявила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Ранее Минниханов сообщил, что в результате стрельбы в казанской школе семь человек погибли, 16 находятся в больнице.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали о 11 жертвах стрельбы. Кроме того, в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что правоохранители задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия прибыли министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.