Второй нападавший на школу в Казани ликвидирован

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Второй стрелявший в гимназии №175 в Казани ликвидирован в здании школы, предает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Также известно, что один из подозреваемых в стрельбе в школе задержан.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что пособники стрелявшего в школе пока не определены. По словам главы региона, нападавшему 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

Утром 11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. По последним данным, погибли одиннадцать человек.

В Казани введен режим КТО. Все занятия в школах отменены.