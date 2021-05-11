Праздник «Алые паруса» победил в четырех номинациях Global Eventex Awards

Проходящий в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем Global Eventex Awards, сообщает во вторник газета «Известия».

Награды вручались уже в 11-й раз.

Российский праздник победил в четырех номинациях — лучшее праздничное, культурное и музыкальное мероприятие (три победы), а также как лучшее арт-событие, при этом став вторым как лучшая прямая трансляция.

Всего на соискание было подано свыше 560 заявок из почти 40 стран.

Global Eventex Awards принято считать «Оскаром» событийной индустрии.

Возрождение праздника относится к 2005 году. Его транслирует обычно Пятый канал.