При подрыве автобуса в Афганистане погибли 16 человек

В провинции Забуль на юге Афганистана подорвался автобус, в результате чего погибли не менее 16 человек и еще несколько пострадали, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

Как сообщается, транспортное средство подорвалось на придорожной мине. Инцидент произошел в округе Шахр-э-Сафа.

Источник рассказал, что большинство пассажиров, по предварительным данным, 25 человек, погибли или были ранены.