Москвичам рассказали, когда в город придет летнее тепло

Летняя погода установится в столице в середине наступающей недели. Прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».

Синоптик подчеркнул, что 9 мая закончится холодная и дождливая первая декада месяца. Все это время средняя температура воздуха показывала значения на полтора градуса ниже нормы. При этом по количеству выпавших осадков месячный лимит был исчерпан «на 100%».

«А начиная со среды и до конца недели с опережением климатического графика на две недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт мая, начнется метеорологическое лето». — добавил Тишковец.

Как уточнил метеоспециалист, ночью будет в районе 7-12 тепла, а днем воздух начнет прогреваться до 24 градусов. Тишковец предупредил, что в отдельные дни в небе будут появляться облака и не исключаются ливни с грозами.

Ранее сообщалось, что на ряд регионов России обрушится непогода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что на Черноморском побережье Кавказа могут возникнуть первые смерчи.