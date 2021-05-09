В лесу нашли квадроцикл пропавшего главы минздрава Омской области
Катерина Медведева
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Найден квадроцикл пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, сообщается на сайте на УМВД по региону.
Квадроцикл был найден 9 мая в Большеуковском районе в 6,5 километра от охотничьей базы.
Ранее сообщалось, что Мухаровский перестал выходить на связь 7 мая. Он уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области и пропал.
В настоящее время чиновника ищут волонтеры, полицейские, сотрудники Росгвардии, спасатели МЧС, охотинспекторы и местные жители. В операции задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты.
Мураховский занял должность главы минздрава в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом омской больницы скорой медицинской помощи №1.
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