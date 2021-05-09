СК подтвердил информацию о гибели людей на борту пропавшего на Камчатке Ми-2

По предварительной информации, два человека, найденные на борту пропавшего на Камчатке накануне Ми-2, погибли. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело.

По данным СК, вертолет вылетел по маршруту аэропорт «Кречет» (город Елизово) - озеро Котельное - река Островная в Елизовском районе Камчатского края.

Отмечается, что на борту находились командир вертолета и пассажир, а также груз.

«В ходе поисковых мероприятий воздушное судно обнаружено в труднодоступной местности. По предварительной информации, находившиеся в нем люди погибли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке был обнаружен обгоревший вертолет Ми-2, предположительно пропавший накануне.

До этого сообщалось, что на Камчатке пропал частный вертолет Ми-8. Позже в МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолета Ми-2.

По данным дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находился командир воздушного судна и пассажир. Вертолет вылетел из аэропорта Елизово и направлялся на посадочную площадку в районе реки Островной. Около 17.00 по местному времени Ми-2 перестал выходить на связь.

В настоящее время следователями организована проверка.