Гидрометцентр рассказал о ветренной погоде 9 мая

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 9 мая.

«Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей <...> на особое тепло рассчитывать не стоит», — предупреждают синоптики.

Области России к югу от Москвы ждет 12-15 градусов тепла.

«Девятого мая в Москве ночью - дожди и порывистый ветер <...> днем атмосферный фронт отойдет от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер», — указано в прогнозе погоды.

Ранее в Москве выпало две трети месячной нормы осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого заявил, что в День Победы 9 мая жителей Москвы и центра Европейской части России ждет стремительное улучшение погоды. Однако, по его словам, решение о проведении воздушной части Парада Победы будет принято за несколько часов до начала мероприятия.