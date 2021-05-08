Мясников рассказал о «мужском» признаке рака

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал признак рака, который встречается только у мужчин, сообщает РИА «Новости».

Речь идет о железодефицитной анемии, которая может оказаться симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По его словам, низкий уровень гемоглобина у женщин можно объяснить регулярными кровопотерями (менструацией).

«У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. <…> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология», — заявил Мясников.

Он добавил, что при любой степени железодефицитной анемии мужчинам следует обратиться к врачу, чтобы не пропустить рак, полип или язву.

В тоже время специалист отметил, что анемия одинакова опасна для мужчин и для женщин, однако пониженный уровень гемоглобина обуславливают разную настороженность.

Ранее врач назвал причины низкого железа в организме.