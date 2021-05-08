Свыше 160 человек пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме

Число пострадавших в результате столкновений, произошедших между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме, превысило 160 человек.

В заявлении Красного полумесяца, опубликованном в Facebook, указывается, что 163 человека были ранены в столкновениях у мечети аль-Акса, в районе Шейх Джаррах и у Дамасских ворот.

Согласно сообщению, 83 пострадавших были доставлены в больницу в Иеруслиме, а остальные получили медицинскую помощь на месте.

Ранее стало известно, что в пятницу, 7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

Как сообщалось, в этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.