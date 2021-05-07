В Крыму призвали США вернуть Аляску

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал США вернуть Аляску. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так он прокомментировал пост, опубликованный на странице Госдепа США в Facebook, в котором Вашингтон призвал «Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом».

«В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску», — заявил Гемпель.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что власти Украины занимаются самообманом, планируя «вернуть» полуостров при помощи водной блокады.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «давить» на Россию в вопросе «деоккупации» Крыма можно, перестав поставлять воду.